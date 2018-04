Amnesty: Grecia, no a blocco richiedenti asilo su isole Egeo

Roma, 20 apr. - Commentando la sentenza della Corte suprema greca che ha invalidato la politica del governo di costringere a rimanere sulle isole dell'Egeo orientale i richiedenti asilo arrivati in Grecia dopo l'accordo tra Unione europea e Turchia, la ricercatrice di Amnesty International sull'immigrazione Irem Arf ha rilasciato la seguente dichiarazione:

"Obbligare i richiedenti asilo a restare sulle isole greche, spesso in condizioni squallide e di sovraffollamento, è profondamente ingiusto. Ora che la più alta corte greca ha stabilito che il governo non ha alcuna ragione per portare avanti questa politica di trattenimento inumano, le autorità di Atene dovranno permettere a tutti i nuovi arrivati di spostarsi sulla terraferma". (Segue)