Chiti: Fn minaccia stop a iniziativa con Boldrini, intollerabile

Roma, 20 apr. - "E' già una vergogna che i fascisti di Forza Nuova e loro alleati si presentino sulle piazze illudendosi sulla indifferenza e la mancanza di memoria storica della gran parte degli italiani. La stragrande maggioranza del nostro popolo ricorda i lutti, le sofferenze, le distruzioni, le persecuzioni e le stragi dei fascisti e dei nazisti. La tracotanza con la quale Forza Nuova e alleati pretendono di impedire agli altri di incontrarsi, discutere, manifestare è semplicemente intollerabile". Lo afferma in una nota l'esponente del Pd Vannino Chiti.

"Domani a Pistoia - aggiunge - si propongono di disturbare una iniziativa dell'onorevole Laura Boldrini a Vicofaro, la parrocchia di don Massimo Biancalani, già oggetto di continue provocazioni fasciste. Non ho dubbi che prefetto e questore non autorizzeranno e consentiranno manifestazioni di disturbo a Vicofaro. Non ho dubbi che magistratura e forze dell'ordine sapranno garantire l'ordine democratico fondato sulla Costituzione della Repubblica. Faccio appello ai cittadini: è importante rispondere in modo unitario, non violento, isolando i fascisti e impedendo così le loro provocazioni. Si possono avere idee diverse sull'accoglienza dei migranti come su tante altre questioni politiche: non è consentito averne sulla democrazia, la libertà, il rifiuto del fascismo e di ogni totalitarismo. Mi auguro che anche il sindaco, come primo cittadino, sappia dire una parola chiara e forte".(Segue)