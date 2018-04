Zimbabwe: Mugabe citato a comparire in parlamento il 9 maggio

Harare, 20 apr. - L'ex presidente dello Zimbabwe Robert Mugabe è stato citato a comparire di fronte al parlamento il 9 maggio per dare spiegazioni sulla "sparizione di diamanti del valore di 15 miliardi di dollari". Lo ha annunciato un parlamentare.

"Noi abbiamo fissato al 9 maggio la data in cui deve venire a testimoniare", ha dichiarato Temba Mliswa, il presidente del comitato parlamentare delle Miniere e dell'energia, citato dal quotidiano ufficiale Herald. "Il comitato si è incontrato oggi e ha deciso di invitare l'ex presidente Mugabe al nostro comitato per spiegarsi sulla sparizione di diamanti per un valore di 15 miliardi di dollari", ha aggiunto.

Mugabe, che ha presieduto lo Zimbabwe dall'indipendenza del Paese nel 1980, è stato costretto a novembre a dimettersi sotto la pressione dell'esercito, della piazza e del suo partito, Zanu-PF, ancora al potere. L'ex uomo forte del Paese ha lasciato lo Zimbabwe in preda a una profonda crisi economica.

(fonte AFP)