Berlusconi chiude a M5S: mi sono rotto,governo solo centrodestra

Larino, 20 apr. - Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi chiude definitivamente a ogni collaborazione di Governo con i Cinquestelle da Larino (Campobasso), dove il leader di Forza Italia è arrivato in elicottero per sostenere la campagna elettorale del candidato alle regionali in Moliase di domenica Donato Toma. "Provo una grande delusione - ha detto Berluscconi - gli italiani hanno votato molto male e adesso quello che segue va di male in peggio. Sto assistendo con disgusto a ció che succede, vedremo dove andremo a finire. I Cinquestelle sono pericolosi, sono il partito dei disoccupati. Mi sono rotto. Ora mi aspetto un governo di centrodestra che presenti i programmi e trovi delle persone sagge che diano il loro voto al governo dl centrodestra. Tutte le altre soluzioni sarebbero dannose per il Paese.o".