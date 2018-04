Russia-Usa, Lavrov annuncia: Putin è pronto a incontrare Trump

Mosca, 20 apr. - Il presidente russo Vladimir Putin è "pronto a un incontro" con il suo omologo americano Donald Trump. Lo ha affermato il ministro degli Esteri di Mosca, Sergei Lavrov, che ha precisato però che una riunione del genere "non è attualmente in preparazione".

"Il presidente Putin è pronto a un incontro del genere", ha dichiarato Lavrov in un'intervista all'agenzia di stampa russa Ria Novosti, rispondendo a una domanda sulla possibilità che i capi di stato delle due potenze si incontrassero. Ha precisato inoltre che un uncontro del genere "non è ancora" in preparazione.

"Noi partiamo dal principio che il presidente americano, in un colloquio telefonico, ha mandato un invito del genere e ha dichiarato che sarebbe felice di vedere Putin alla Casa Bianca, poi di incontrarlo in una visita reciproca", ha sottolineato Lavrov.

"Essendo stato Trump ad avanzare questa proposta, noi aspettiamo che la concretizzi", ha aggiunto.

(fonte AFP)