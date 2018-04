Acea, Suez la promuove: orgogliosi di far parte del gruppo

Roma, 20 apr. - Suez, azionista di Acea con il 23,33% promuove a pieni voti il management di Acea e la gestione del gruppo. Il rappresentante della società francese, Alexandre Brouzes, intervenuto in assemblea ha spiegato che Suez "riconosce il notevole lavoro svolto per tenere in linea i numeri con le previsioni e in presenza di fattori esterni che hanno influenzato l'andamento".

Suez ha espresso apprezzamento per come l'azienda, l'ad e i suoi collaboratori, hanno affrontato l'emergenza idrica della scorsa estate "assicurando una qualità dell'acqua e del servizio a livello soddisfacente e in tutta sicurezza". Inoltre Suez si aspetta che il piano industriale "ambizioso e con grandi investimenti sia capace di crare grande valore per gli azionisti e sostenere il valore del titolo in Borsa". "Non siamo solo un socio ma un partner strategico e siamo pronti a mettere a disposizione le nostre conoscenze per il buon andamento della società. Siamo orgogliosi di far parte di questa società".