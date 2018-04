Pil, Upb: ripresa rallenta, verso +0,5% nel I semestre

Roma, 20 apr. - Il 2018 "si è aperto con un parziale indebolimento della ripresa italiana anche se l`intonazione di fondo dell`andamento economico resta moderatamente positiva". E' quanto emerge dalla nota di congiuntura di aprile elaborata dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio.

Secondo le stime UPB l`aumento del PIL nel I trimestre sarebbe stato dello 0,26 per cento (contro lo 0,32 per cento nell`ultimo trimestre 2017) e rallenterebbe ancora marginalmente nel II trimestre, attestandosi sullo 0,21 per cento.

La crescita del PIL nel primo semestre raggiungerebbe, nell`insieme, lo 0,5 per cento in flessione rispetto alla seconda metà del 2017, quando l`incremento sui precedenti sei mesi era stato dello 0,8 per cento.

Ma i segnali di frenata, sottolinea l'Upb "confermati anche dai recenti dati su fatturato e ordinativi, non sembrano almeno per ora il sintomo di un`inversione di tendenza più marcata".

Infatti la produzione industriale "dovrebbe comunque registrare un incremento rispetto alla media ottobre-dicembre, grazie a un rimbalzo dell`indice atteso per il mese di marzo. Inoltre, nonostante la battuta d`arresto dell`attività produttiva, la fase espansiva risulta a inizio 2018 ancora notevolmente estesa tra i vari comparti manifatturieri".