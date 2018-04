Berlino,oltre 10mila evacuati per dissinesco ordigno guerra mondiale

Roma, 20 apr. - Una delle più grandi evacuazioni nel centro di Berlino dal 1945 a oggi è in corso Venerdì per disinnescare una bomba britannica da 500 kg dalla Seconda Guerra Mondiale. Trovato dai lavoratori in un cantiere nel cuore della capitale tedesca, vicino alla stazione ferroviaria principale, l'ordigno è descritto come "sicuro" dalla polizia. Le autorità hanno tuttavia deciso di evacuare "tutti gli edifici entro un raggio di 800 metri" attorno al luogo di scoperta. Dalle nove la polizia è andata porta a parta per garantire che i residenti lascino gli edifici prima che si cominci a dissinnescare la bomba, a mazzogiorno. Circa 10.000 persone sono cinvolte dal provveddimento.

La stessa Hauptbahnhof, utilizzata da 300.000 passeggeri al giorno, si trova all'interno del perimetro di evacuazione, il che ha creato non pochi disagi.

. Fin dal mattino i treni non si sono fermati più in stazione e la polizia ha vietato l'accesso all'edificio. Fermi anche tra, metro e bus.

Accanto alla stazione, molti edifici pubblici sono nella zona rossa, a cominciare dai Ministeri dell'Economia e dei Trasporti, un ospedale militare, il gigantesco complesso in attività dei servizi di intelligence (BND), e il museo Hamburger Bahnhof.