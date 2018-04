Roma, 20 apr. - La presidente Fi del Senato Maria Elisabetta Casellati è giunta al Quirinale per riferire al presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul mandato esplorativo ricevuto mercoledì e che scade oggi sulla possibiità di un accordo fra le forze politiche di centrodestra e Cinque Stelle per far nascere insieme la maggioranza parlamentare per un nuovo Governo.