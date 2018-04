Raggi:Orgogliosi di azienda, premiata da cittadini e mercato

Roma, 20 apr. - Il sindaco di Roma, Virginia Raggi è "orgogliosa" per come è stata guidata fin'ora l'azienda che ha raggiunto dopo "un anno molti obiettivi che si era data e alcuni anche in anticipo". Intervenuta all'assemblea degli azionisti per il Comune che ha il 51% del capitale, Raggi ha sottolineato come si possa dire che a circa un anno e mezzo dalla nomina del nuovo cda "il nuovo corso è stato sancito ed è stato premiato dal mercato e dai cittadini".

In particolare rispetto alla crisi idrica affrontata lo scorso anno, Raggi ha sottolineato come l'azienda "abbia messo in campo un'operazione di manutenzione straordinaria mai fatta prima. Ora non si effettuano più captazioni dal lago di Bracciano che è solo un bacino di emergenza. Siamo orgogliosi di Acea che ha ridotto gli sprechi e ha avviato una campagna su come usare responsabilmente questa risorsa scarsa perchè l'acqua è un bene pubblico".

Per il sindaco di Roma la missione di Acea è quella "di migliorare i servizi ai cittadini e anche la percezione dei cittadini sta cambiando. Ora ci sono risposte più celeri, più definitive e durature".