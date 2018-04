Sabato a Milano Assemblea "Forza più Europa" con Bonino e Tabacci

Roma, 20 apr. - "Forza +Europa": questo il titolo della prima assemblea degli iscritti di Forza Europa, soggetto costituente di +Europa con Emma Bonino, che si terrà sabato 21 (dalle ore 14.00) e domenica 22 Aprile (dalle ore 9.00) a Milano, presso l'Hotel Dei Cavalieri (Piazza G. Missori, n.1). I lavori si apriranno con l'intervento di Benedetto Della Vedova; tra gli ospiti della due giorni la leader di +Europa, Emma Bonino, i deputati di +Eu Bruno Tabacci e Alessandro Fusacchia, il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni Marco Cappato, il sottosegretario agli Affari Europei Sandro Gozi, l'ex presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Andrea Mazziotti, Piercamillo Falasca, Carmelo Palma, Giordano Masini e Francesca Mercanti, coordinatrice dei membri individuali dell'Alde.

"Dopo la vittoria di 'Meno Europa' alle scorse elezioni politiche, noi crediamo più che mai nella necessità di rilanciare e consolidare l'iniziativa di +Europa come fronte necessario per la società aperta, la democrazia, lo stato di diritto e la libertà", spiega Della Vedova, presidente di Forza Europa.

"Il voto a +Europa con Emma Bonino, insufficiente ma consistente, è un investimento nella direzione di un movimento europeista, di quel 'partito dell'Europa', trasversale rispetto alle categorie del passato ma dalla fortissima identità. Chi ci ha votato, chi ha votato Emma lo scorso 4 marzo, a mio avviso, ci ha chiesto prima di tutto questo: non fermatevi, andate avanti, in Italia ed in Europa, con altri, costruite il movimento che mette l'Europa al centro della soluzione ai problemi di oggi. Per questo +Europa deve diventare il soggetto in cui possano identificarsi elettori e sostenitori che, quale che sia la loro storia, vogliono contrapporsi ai vittoriosi di oggi e vogliono farlo in nome della libertà e - conclude Della Vedova - della serietà".