Forma Italian Fund gestito da Castello Sgr completa 1a acquisizione

Roma, 20 apr. - Castello Sgr comunica in una nota di aver completato la prima acquisizione per conto del fondo Forma Italian Fund.

L'operazione riguarda l'acquisto di un complesso immobiliare sito in San Donato Milanese, Via Fabiani 1 per un importo pari a € 46 milioni.

Castello Sgr é stata assistita da Chiomenti con l'Avv. Paolo Fedele ed Enrico Piro per la parte legale ed Andrea Giannantonio per quella fiscale mentre Daria Dickmann di Reaas si é occupata della parte tecnica e Giacomo De Feo di Savills si è occupato dell'intermediazione.

Daniele Bianchi, Head of Investments di Castello Sgr ha dichiarato:" Siamo molto soddisfatti per questa acquisizione che rappresenta un importante punto di partenza per un nuovo investitore, Forma Fund Real Estate, in un momento di mercato particolarmente vivace".

Castello SGR è una società di gestione del risparmio indipendente specializzata in fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso, nata dall'iniziativa di un gruppo di operatori istituzionali con primarie competenze nell'ambito immobiliare e finanziario.