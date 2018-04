Fornaro (LeU): tempo scaduto per Di Maio e Salvini

Roma, 20 apr. - "Il tempo è scaduto, come sta finendo la pazienza degli italiani". Lo dichiara in una nota il presidente del Gruppo di 'Liberi e Uguali' alla Camera dei Deputati Federico Fornaro.

"In queste settimane - aggiunge Fornaro - abbiamo rivisto l'intero campionario di riti e furbizie della vecchia politica. Se Di Maio e Salvini sono in grado di formare un Governo lo facciano e in fretta, perché il tempo è scaduto: Liberi e Uguali starà democraticamente all'opposizione ma finalmente si farà un po' di chiarezza".

"Altrimenti - conclude Fornaro - passino la mano e si verifichi in tempi rapidi se esistono le condizioni politiche e programmatiche per soluzioni alternative senza il centro-destra, sapendo che le elezioni anticipate non risolverebbero nulla, anzi rischierebbero di ampliare le distanze dentro e fuori le coalizioni anziché favorire il dialogo".