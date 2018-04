Ascani (Pd): i nostri elettori non vogliono un accordo con il M5S

Roma, 20 apr. - "I nostri elettori non vogliono un accordo con i 5s. E questo perché Di Maio vuole annullare il Pd e fare incetta di voti usando il Pd come alibi per quello che il M5S non sarà capace di fare al governo. Mi auguro che dopo 50 giorni di gioco dell'oca dimostrino un po' di rispetto per gli italiani". Lo ha detto Anna Ascani, deputata Pd, ospite di Radio anch'io su Rai Radio1.

"Ieri Di Maio - ha aggiunto - finalmente ha detto che in questi 50 giorni ha lavorato solo con la Lega: sulle commissioni speciali, sulle presidenze. E questo perché c'è un affinità tra M5S e Lega. Ora mi chiedo come si faccia a pensare che questa affinità con la Lega si possa trasformare in un patto di governo con il Pd, che sta proprio su posizioni opposte".