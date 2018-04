Gelmini (Fi): nuove elezioni sconfitta Italia, ma Fi non le teme

Roma, 20 apr. - "Vedremo quali strade deciderà di intraprendere il presidente della Repubblica, ma bisogna capire cosa vuole fare il Partito Democratico. Da una parte leggo dichiarazioni di colleghi del Pd che aprono ai 5 Stelle, dall`altro vedo i renziani che si dicono contrarissimi. Ad ogni modo sarebbe incomprensibile se nascesse un governo lasciando fuori la coalizione che ha preso più voti. Credo sia una strada non percorribile, ma devo dire che anche l`atteggiamento del Pd che si è tirato fuori da ogni partita non ha di certo agevolato lo sblocco di questo stallo istituzionale". Lo ha dichiarato Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista a "Il Mattino".

"Forza Italia - ha sottolineato- non teme il voto, anzi, se tornasse nuovamente candidabile Berlusconi avremmo anche da guadagnarci. Abbiamo avuto una difficile campagna elettorale perché il fondatore del nostro partito era ingiustamente incandidabile, ma il punto è che se si tornasse alle urne a perderci sarebbe il Paese che ha bisogno in fretta di un governo che risolva i reali problemi dei cittadini. Tra l`altro nuove elezioni avrebbero un costo di circa 300 milioni di euro. Cosa fanno i 5 Stelle? Prima annunciano di voler tagliare i costi dello Stato, ad esempio i vitalizi, e poi con la loro immaturità causano un esborso aggiuntivo ai nostri cittadini per i veti che pongono?".

Quanto alla possibilitòà di un partito unico in caso di nuove elezioni, "non mi sembra possibile - ha dichiarato la capogruppo Fi- perché in questo modo verrebbe ridotta la nostra offerta politica. La forza della nostra coalizione è anche nella diversità di culture che però riescono a dialogare e ad essere compatibili".