Meloni: Di Maio premier per forza? M5S sta giocando con l'Italia -2

Roma, 20 apr. - "Fratelli d`Italia - ha osservato ancora Giorgia Meloni - ha fatto molti passi in avanti rispetto alle sue posizioni iniziali per aiutare gli italiani ad avere un governo, mi pare che dall`altra parte ci sia semplicemente una grande rincorsa alla poltrona, molto distante dall`idea che il M5S aveva dato di sé. Perché insomma li abbiamo sentito dire: 'Noi siamo il partito dei cittadini...', 'Il partito che vuole cambiare le cose...', ma quelli che hanno assunto mi sembrano atteggiamenti buoni per la peggiore partitocrazia della Prima Repubblica".