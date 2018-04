Meloni: Di Maio premier per forza? M5S sta giocando con l'Italia

Roma, 20 apr. - "Pare che non ci sia alcuna volontà di fare un passo avanti. C`è un capriccio da parte di Luigi Di Maio, esponente di un partito che è arrivato secondo alle elezioni, che però vuole per forza sedere sulla poltrona di presidente del Consiglio. Questo impedisce ad oggi la formazione di un governo, impedisce agli italiani di avere qualcuno che si possa occupare dei loro problemi perché il M5S sta giocando con l`Italia, come si farebbe con un gioco di ruolo". Lo ha dichiarato Giorgia Meloni, che oggi sarà impegnata in Friuli Venezia Giulia, per la campagna elettorale di Fratelli d'Italia a sostegno del candidato presidente della regione, Massimiliano Fedriga.

"Trovo - ha aggiunto la presidente di FdI - che sia un comportamento assolutamente pessimo e trovo che invece sarebbe necessario rispettare la volontà popolare espressa dagli italiani lo scorso 4 marzo. Perché che piaccia al M5S oppure no, lo scorso 4 marzo ha vinto il centrodestra, e quindi pur con una legge elettorale pessima, che infatti fratelli d'Italia non ha votato, che ci ha impedito di avere una maggioranza, se oggi si volesse fare un governo tenendo conto della volontà popolare, si dovrebbe partire da una guida di centrodestra e poi eventualmente dialogare sul resto".(Segue)