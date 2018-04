Tim: Elliott chiede di intervenire come parte nel contenzioso

Milano, 20 apr. - Elliott chiede di costituirsi come parte nel contenzioso civile scattato dopo il duplice ricorso d'urgenza presentato nei giorni scorsi dal cda di Tim e dall'azionista di maggioranza Vivendi contro la decisione del collegio dei sindaci del gruppo di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea del 24 aprile con le richieste del fondo statunitense. La richiesta è stata presentata dagli avvocati dello studio milanese Bonelli Erede Pappalardo, che assiste il fondo Elliott, e sarà valutata dal giudice Elena Riva Cagnola.

Presenti all'udienza di questa mattina anche i 6 componenti del consiglio sindacale del gruppo di tlc rappresentati dall'avvocato Gabriella Chersicla. Il cda di Tim è invece rappresentato dall'avvocato Fabrizio Gatti mentre Vivendi si è affidata all'avvocato Giuseppe Scassellati.

Nel mirino del cda di Tim e del primo azionista Vivendi è finita la decisione dei sindaci di accogliere la richiesta di Elliott sulla revoca di sei membri del board in quota al gruppo francese per sostituirli con sei nomi avanzati dal fondo. Da qui la richiesta al giudice civile di Milano per "l'adozione di provvedimenti di urgenza entro la data dell'assemblea".