Acea, Lanzalone: spero ok iter raddoppio Peschiera in tempi brevi

Roma, 20 apr. - Acea punta a un raddoppio dell'acquedotto del Peschiera. Lo ha sottolineato il presidente Luca Lanzalone aprendo i lavori dell'assemblea degli azionisti. "Se ne discute da 20 anni - ha detto in riferimento alla seconda linea del Peschiera - ma ora spero che l'iter autorizzativo si concluda in tempi ragionevoli". "Vogliamo fare di Acea - ha aggiunto - un'eccellenza". Per Lanzalone "lo scenario presente e futuro è complesso ma è anche un'opportunità per Acea" che con l'ultimo piano industriale ha evidenziato "la significativa discontinuità rispetto al passato".

All'assemblea è presente il 73,9% del capitale. Roma Capitale è azionista con il 51% e gli altri azionisti sopra il 3% sono Suez che ha il 23,33% e Caltagiorone con il 5%.