Sudafrica, presidente Ramaphosa torna nel Paese per cortei violenti

Johannesburg, 20 apr. - Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha abbandonato in tutta fretta un vertice del Commonwealth a Londra per recarsi nel nordovest del Paese, in preda a violente manifestazioni contro la corruzione e contro la mancanza di servizi pubblici.

"Per seguire la situazione nella provincia di Nordovest, il presidente ha deciso di accorciare la sua partecipazione alla riunione dei capi di governo del Commonwealth a Londra, dove dirige la delegazione governativa", hanno annunciato giovedì sera i servizi della presidenza sudafricana.

Il vertice, che riunisce i dirigenti di 53 Paesi, si svolge fino a venerdì nella capitale britannica. Ramaphosa ha lanciato un "appello alla calma e al rispetto della legge nella provincia" di Nordovest, secondo un comunicato. Ha chiesto alla popolazione di esprimere le sue rivendicazioni "con mezzi pacifici piuttosto che con violenza e anarchia", pretendendo dalla polizia che dia prova "della massima calma" nell'esercizio delle sue funzioni.

(fonte AFP)