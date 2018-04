Ceccanti: eventuale esplorazione di Fico non avrà successo -2

Roma, 20 apr. - Sulla legge elettorale, ha detto ancora il deputato Pd Stefano Ceccanti, "la soluzione migliore sarebbe di stabilizzare anche in Costituzione la forma di governo di una democrazia governante e non solo la legge elettorale. Avendo il referendum bocciato politicamente la soluzione neoparlamentare sarebbe meglio imitare per intero la Francia, con elezione diretta del presidente e doppio turno di collegio".

"Ho presentato - ha proseguito l'esponente dem - un progetto alla Camera, mentre al Senato ne ha presentato uno analogo il collega Cerno con sostegni trasversali. Se un sistema con più minoranze molto distanti non riesce a produrre accordi forti e di lunga durata allora bisogna consentire con le regola alla minoranza più forte di governare come facciamo per Comuni e Regioni e come fa il sistema francese".