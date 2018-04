Ceccanti: eventuale esplorazione di Fico non avrà successo

Roma, 20 apr. - A giudizio di Stefano Ceccanti, costituzionalista e deputato Pd, una possibile nuova "esplorazione" che fosse affidata al presidente della Camera Roberto Fico per verificare la possibilità di una intesa di governo fra M5S e Pd "non ha alcuna possibilità di successo. Non è che si possa chiedere al Pd di andare in direzione opposta a quanto prospettato agli elettori".

"Per quanto il M5S sembri di volersi discostare da quegli impegni, grazie al monolitismo interno, è poco credibile - ha sostenuto Ceccanti in una intervista al Mattino - che voglia rinnegare tutta la sua impostazione. Sembra un pò il partito Comunista rumeno di Ceasuscu che era così monolitico all'interno da essere spregiudicato all'esterno, ma questo non lo rende credibile come partner di una maggioranza politica a due in cui dovrebbe guidare il Governo, qualunque dei suoi esponenti designasse per tale compito". La situazione per Ceccanti può essere sbloccata solo da "un'inizitiva del Quirinale" a cui "sarebbe pressoché impossibile sottrarsi" anche per il M5s. (Segue)