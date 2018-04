Rampelli (FdI): invece di toglierlo, M5S estende voto da FI a noi

Roma, 20 apr. - "Siamo tornati indietro di trent'anni. Ci aspettavamo da Di Maio che avrebbe fatto cadere il veto su Forza Italia, non che lo raddoppiasse anche verso FdI. Non ci siamo offesi. Siamo sorpresi e siamo rammaricati perché l'unica possibilità di dare un segnale di cambiamento al paese è quella di far governare chi ha vinto e cioè il centrodestra. Nel 2013 il centrosinistra con il 29.5% (Il Pd prese il 25%) grazie al premio di maggioranza è riuscito a governare per 5 anni con 3 governi. Noi con il 37,5% invece non riusciamo a farlo". Lo ha detto Fabio Rampelli, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Rai Radio1 ai microfoni di Radio anch'io, commentando l'affermazione di Di Maio "Tutt'al più posso accettare un appoggio esterno".