Roma, 20 apr. - "Io mi fido di me stesso, ovvero della Lega. Temo quella parte del Movimento 5 stelle che in questo momento vuole tenere lì il movimento duro puro, da solo e immobilizzato a non fare accordi con nessuno perché loro devono essere puri". Lo ha detto Gian Marco Centinaio, capogruppo della Lega al Senato, intervistato ad Agorà su Raitre.