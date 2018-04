Pastorino (Leu): bene dipendenti non licenziati al Gaslini

Roma, 20 apr. - "Una storia che poteva diventare pericolosa per la vita di 35 persone, la maggior parte donne e madri di famiglia. Grazie all'ottimo lavoro dei sindacati e alla nostra presenza siamo riusciti a ripristinare un po' di quella buona politica, che spesso purtroppo manca. Ed ecco i risultati, niente licenziamenti e nessuna riduzione di personale per i dipendenti di Coopservice che lavorano all'Ospedale Gaslini di Genova". Lo dichiara in una nota Luca Pastorino, deputato di Liberi e Uguali ed esponente di Possibile.

"Ma questa storia - aggiunge Pastorino - racconta anche di donne che fino all'ultimo hanno lottato per mantenere quei 600 euro. Lavoratrici che magari mantengono da sole figli, casa e a volte pure mariti. È da loro che in ogni caso dobbiamo ripartire, per dare più servizi, più agevolazioni, più asili nido. E lo dobbiamo fare senza alcun compromesso perché questa dev'essere la priorità di una società civile, ma civile per davvero. Se l'Ospedale Gaslini è un'eccellenza, si deve anche a queste lavoratrici, che ogni mattina puliscono e mettono in ordine ogni reparto. Siamo arrivati per primi, insieme le abbiamo sostenute. E siamo felici di poter raccontare, finalmente, una storia a lieto fine", conclude Pastorino.