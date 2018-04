Fraccaro: centrodestra vuole spartizione e premier non votato

Roma, 20 apr. - "Il nostro sforzo non finisce qui. Andrà avanti anche stanotte, domani mattina...". Lo ha detto Riccardo Fraccaro (M5S), questore della Camera e molto vicino a Luigi Di Maio, in una intervista al Fatto quotidiano, dopo il giro a vuoto nelle consultazioni di ieri, quando a suo giudizio "tutto sembrava presagire che il centrodestra avesse capito l`importanza del momento".

Per Fraccaro le consultazioni hanno consentito "di comprendere le intenzioni del centrodestra: loro vogliono un governo con quattro forze politiche, guidato da un premier non votato da nessuno e in cui le poltrone dei ministeri si distribuiscono secondo una logica spartitoria". Quanto al rapporto con il centrodestra, "abbiamo parlato - ha spiegato - dell`appoggio esterno proprio per chiarire che da parte nostra non c`è mai stato l`obiettivo di dividere. Noi seguiamo il metodo del contratto di governo. E per noi la garanzia è rappresentata dal leader che ha preso più voti: se altri ci sostengono non ci possiamo, né vogliamo, opporre".

Ma in modo nemmeno troppo velato l'esponente stellato non ha escluso neppure una revisione contrattata della lista dei ministri: "Quel leader 'garante' - domanda il Fatto - potrebbe anche portare al vostro tavolo nomi che provengano dai suoi alleati?". "Non ci siamo mai interessati alla provenienza delle idee di buon senso. A noi - ha replicato Fraccaro - non interessa da quale sensibilità partitica provengano. Noi le valutiamo sulla base della loro utilità per il Paese e della loro coerenza con i nostri principi". Resta invece indiscutibile la figura del presidente del Consiglio in pectore: "Per noi è una questione che non si pone: non c`è nessun altro oltre Luigi Di Maio. Una terza figura sarebbe il tradimento della volontà degli italiani".