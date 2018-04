Enel: rinnova linea elettrica sottomarina all'isola d'Elba

Roma, 20 apr. - Al via il cantiere in mare per la sostituzione del cavo, 700mila euro di investimento per E-Distribuzione. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, ha avviato le operazioni per la sostituzione di un tratto della linea "Elba 2", 500 metri di cavo sottomarino da 30 KV in approdo all`isola d`Elba in località Cavo - Capo Castello nel territorio comunale di Rio Marina. Lo comunica una nota della società.

Dalla prossima settimana al via anche ispezioni di tutti i cavi sottomarini tra Piombino, Elba e Pianosa e check up aere in elicottero per le linee aeree dell`isola. Lo comunica una nota dell Enel.