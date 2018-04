Meloni a Di Maio: per essere Batman devi vincere elezioni

Roma, 20 apr. - Consultazioni e canzoni: la presidente di Fratelli d'Italia ha scelto questa forma di comunicazione, stamattina, su Facebook, per replicare al capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, che ieri ha ribadito di voler trattare esclusivamente con Matteo Salvini per la formazione del governo. "Dedico il titolo di questa canzone a Luigi di Maio: 'Nessuno vuole essere Robin' ma per essere Batman devi vincere le elezioni", ha scritto Meloni linkando alla sua pagina il video Youtube del pezzo di Cesare Cremonini. Nel ritornello, il cantautore bolognese canta "Ti sei accorta anche tu, che in questo mondo di eroi nessuno vuole essere Robin".