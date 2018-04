Aldo Moro ricordato a Roma, Bruxelles e Londra -3

Roma, 18 apr. - La mostra è completata da un documentario che ripercorre le strade di Roma protagoniste di quei tragici 55 giorni, e le testimonianze di magistrati, carabinieri, poliziotti e giornalisti che vissero i quegli eventi.

"Poter visionare centinaia di fotografie che ritraggono Moro nel corso del suo impegno politico e in molti casi analizzarne i particolari per via del restauro - dicono gli autori - ha fatto crescere la consapevolezza che la riscoperta di questo personaggio, ovvero la riscoperta della sua vitalità, attraverso le immagini che lo vedono combattivo e sorridente, concentrato o impacciato, possa servire per ricordare l`uomo e non la vittima, per ricordare quello che era riuscito ad ottenere, mostrando alle future classi dirigenti che la soluzione a molti dei problemi passa dal semplice confronto e dal dialogo con l`avversario politico".(Segue)