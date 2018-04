Governo,Orlando: non uno straccio di contenuto, si parla di posti

Roma, 20 apr. - "Il partito deve posizionarsi, se si chiude l'accordo va definito che tipo di opposizione va fatta e se non si chiude quale atteggiamento assumere". Lo ha detto Andrea Orlando (Pd) intervistato a Omnibus su La7 rispetto alla formazione del governo e alla posizione che il Pd dovrà assumere.

"Questi giorni stanno registrando uno spettacolo non edificante, si è fatto perdere del tempo agli italiani se la cosa non si dovesse chiudere" ha aggiunto Orlando sottolineando che "non c'è uno straccio di contenuto e si parla solo dell'organigramma, la Prima Repubblica aveva il pudore di litigare sui sottosegretari...".