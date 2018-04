Washington, 20 apr. - II presidente Usa Donald Trump non sarà ai funerali di Barbara Bush sabato a Houston. Lo ha reso noto la Casa Bianca, secondo cui il presidente Usa lo ha deciso per evitare che ci siano problemi "a causa di un accresciuto regime di sicurezza" e "per rispetto nei confronti della famiglia Bush e degli amici che saranno alla cerimonia".

Ai funerali dell'ex first lady ci saranno Michelle Trump e Hillary Clinton. Per la Casa Bianca sarà presente Melania Trump.