Russiagate: ex sindaco New York Giuliani nel team legale di Trump -2

New York, 20 apr. -

"Rudy è fantastico", ha detto Trump in una nota fornita da Sekulow. "E' mio amico da tanto tempo e vuole risolvere velocemente la questione per il bene del Paese", ha aggiunto il presidente Usa facendo riferimento all'inchiesta di cui si sta occupando Robert Mueller, il procuratore speciale che vuole gettare luce sulla presunta interferenza della Russia nelle elezioni presidenziali americane del novembre 2016 e sulla potenziale collusione tra la campagna di Trump e Mosca.

L'attuale leader americano, speranzoso che il capitolo Russiagate si concluda presto, ha sempre tacciato l'indagine come una "caccia alle streghe" e negato ogni collusione. Per Giuliani, tra i sostenitori di Trump sin dalla campagna elettorale del 2016, "è un onore essere parte di un team di legali così importante". Il nome dell'ex sindaco di New York era circolato a un certo punto per la carica di segretario alla Giustizia, andata a Jeff Sessions.