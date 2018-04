Russiagate: ex sindaco New York Giuliani nel team legale di Trump

New York, 20 apr. - L'ex sindaco di New York City, Rudy Giuliani, entra nel team di avvocati personali di Donald Trump. Da sempre un sostenitore di colui che è diventato il 45esimo presidente americano, l'ex primo cittadino newyorchese si unirà alla squadra di legali che rappresenta l'inquilino della Casa Bianca nell'inchiesta sul cosiddetto Russiagate.

A confermare l'arrivo di Giuliani è stato Jay Sekulow, attualmente il numero uno del team legale. E' Sekulow ad averne preso il comando dopo le dimissioni di John Dowd, che il mese scorso se ne andò in parte perché Trump decise di arruolare un nuovo legale, Joe DiGenova. Quest'ultimo alla fine non fu assunto per via di potenziali conflitti di interesse (il suo studio rappresenta testimoni nel Russiagate).(Segue)