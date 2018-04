Trump riferì a Comey: Putin dice di avere le più belle prostitute -2

Washington, 20 apr. -

Comey riferisce di avere avvertito un certo imbarazzo per questo quadro di pressioni che non riteneva del tutto corrette, anche se all'epoca non ha mai sostenuto che il presidente stesse violando la legge. E' stato poi licenziato il 9 maggio del 2017 e Trum p in un'intervista due giorni dopo ha ammesso che uno dei motivi per silurare il capo dell'Fbi era l'insoddisfazione per l'indagine su potenziali legami della campagna presidenziale con la Russia e sulle possibili ingerenze russe nel processo elettorale americano. Questi memo potrebbero finire in un fascicolo per un'indagine di rilievo penale con l'ipotesi di intralcio alla giustizia da parte di Trump. l'istruzione di un processo.