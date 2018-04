Trump riferì a Comey: Putin dice di avere le più belle prostitute

Washington, 20 apr. - "Abbiamo tre le più belle prostitute al mondo", avrebbe detto Vladimir Putin a Donald Trump, secondo i memo dell'ex direttore dell'Fbi James Comey consegnati al Congresso dal dipartimento di Giustizia e visionati da Afp. Comey scrive che il presidente Usa gli riferì questa affermazione del collega russo, pur ribadendo più volte che la storia del video con lo stesso Trump e prostitute in un hotel di Mosca "è un'assurdità" e che i russi non hanno niente del genere in mano. "Questa roba delle prostitute è un'assurdità", disse l'inquilino della Casa Bianca al capo dell'Fbi, poi licenziato.

Nel memo stilato da Comey dopo una conversazione con Trump il 30 marzo 2017, l'allora direttore del Federal Bureau of Investigation racconta che il presidente si era lamentato ripetutamente all'inizio dell'anno dell'indagine poi diventata nota come Russiagate, dicendo che lui stava "cercando di dirigere il Paese e la nuvola di questo affare russo rendeva le cose difficili".(Segue)