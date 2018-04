Agcom: Martusciello, rafforzare salvaguardie on line se coinvolti intreressi dei minori

Roma, 19 apr. - "È necessario che la tutela dei minori coinvolga l'identità digitale del minore, la sua libertà, il suo diritto a non essere sovraesposto tanto nei confronti dei coetanei, tanto nei confronti di azioni commerciali aggressive da parte delle imprese tramite la pubblicità profilata". È quanto afferma il Commissario dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Antonio Martusciello, durante il suo intervento al convegno "Media & Minori: quali pericoli, come prevenirli", promosso dal Corecom Lazio.

"Tali salvaguardie passano inevitabilmente da un controllo sui Big Data, oggi appannaggio delle società internet ma auspichiamo un domani sotto il controllo degli utenti", aggiunge Martusciello, che rileva come "quella degli adolescenti rimane la categoria di minori più esposta all'uso di internet anche se si registra una preoccupante crescita nell'esposizione delle categorie della fanciullezza e addirittura dell'infanzia".

Vi è infatti una nuova frontiera, sottolinea il Commissario, quella dell'Internet of Toys (IoToys), ovvero "un ecosistema di giocattoli connessi che dovrebbe crescere con tassi significativi nei prossimi anni, offrendo nuove funzionalità ludiche ma anche nuovi modi di apprendimento, e nonostante ciò sia un bene, bisognerà tuttavia esercitare una estrema cautela riguardo a come le informazioni personali dei bambini saranno archiviate ed utilizzate". "L'Internet of Toys ci fa comprendere che non esistono più zone franche e che la pervasività della rete coinvolge ormai tutte le fasce d'età", conclude Martusciello.