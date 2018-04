Confindustria, firma addendum ad accordo con Intesa Sanpaolo

Roma, 19 apr. - Confindustria Piccola Industria e Intesa Sanpaolo hanno firmato un addendum all'accordo siglato nel novembre 2016 per "promuovere una nuova cultura di impresa, intesa come capacità degli imprenditori di attivarsi per cogliere soluzioni e strumenti disponibili per il rafforzamento aziendale".

Alla presentazione dell'addendum erano presenti Carlo Robiglio, presidente di Piccola Industria Confindustria, e per Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese, responsabile Banca dei Territori e Teresio Testa, responsabile della Direzione Sales & Marketing Imprese Banca dei Territori.

L'obiettivo dell'addendum "è quello di diffondere la sostenibilità - economica, sociale e ambientale - e favorire processi di sviluppo qualitativo delle imprese per renderle capaci di adattarsi al cambiamento e di saperlo governare".

Punti principali dell'intesa sono la formazione, il passaggio generazionale, le filiere e la sostenibilità.

Per quanto riguarda la formazione, spiegano Confindustria e Intesa Sanpaolo "gli imprenditori e i loro collaboratori potranno accedere a un insieme di iniziative informative e formative tra cui "Skills4Capital", una linea dedicata a far comprendere le strategie e le soluzioni più adatte per l'apertura del capitale al mercato, il miglioramento della governance, della comunicazione e la valorizzazione dei talenti e delle competenze aziendali".

Per il passaggio generazionale sono previste "iniziative ad hoc per accompagnare le imprese in questo cambiamento diffondendo best practice, nuove tecniche di gestione aziendale e soluzioni idonee a cogliere le opportunità legate al cambiamento".

Prevista poi una campagna di sensibilizzazione sul valore delle filiere mentre la sostenibilità ambientale "sarà promossa attraverso attività nell'ambito dell'economia circolare e della cultura della resilienza intesa come strategia di prevenzione dei rischi ambientali e di messa in sicurezza delle strutture industriali, anche attraverso soluzioni finanziarie e assicurative ad hoc".

Carlo Robiglio, presidente Piccola Industria Confindustria ha dichiarato; "L'Accordo triennale con Intesa Sanpaolo entra oggi nella seconda fase. Dopo aver coinvolto più di 3000 imprenditori per parlare di accelerazione, trasformazione digitale e competitività, questa virtuosa collaborazione ora si concentra anche sui temi della cultura d'impresa, della formazione e della sostenibilità. Il nostro compito è sempre più quello di favorire un nuovo modo di fare impresa, soprattutto attraverso la valorizzazione dei fattori qualitativi e del capitale delle imprese in tutte le sue componenti: finanziarie, umane e organizzative. Il rapporto banca-impresa diventa ancora una volta il catalizzatore del cambiamento in grado di accompagnare le aziende nei percorsi di crescita qualitativa e di innovazione. Sono temi per noi strategici e per questo partiremo anche con una serie di eventi sul territorio con cui sensibilizzare e contaminare quante più imprese sui cambiamenti in atto e sulle opportunità disponibili per coglierli con successo".

Stefano Barrese, responsabile Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo ha detto : "L'accordo che abbiamo presentato a novembre 2016 con la Piccola di Confindustria si poneva obiettivi volti a cogliere le opportunità rappresentate dalla digitalizzazione e dall'Industria 4.0. Oggi siamo qui per arricchire quell'accordo di nuovi contenuti volti ad integrare la valorizzazione del capitale delle imprese attraverso elementi intangibili come la formazione, il cambiamento di cultura imprenditoriale e un nuovo modo, più sostenibile, di fare impresa. Intesa Sanpaolo crede molto in questo progetto e nella crescita del tessuto imprenditoriale italiano e per questo ha voluto dotarsi di una Direzione Sales & Marketing dedicata unicamente alle imprese e affidata alla responsabilità di Teresio Testa. In sintonia con i contenuti dell'addendum la banca ha inoltre creato una nuova struttura di Corporate Finance all'interno di Banca IMI esclusivamente dedicata ai clienti corporate della Banca dei Territori. Tale struttura è in grado di garantire l'execution di operazioni di M&A, finanza straordinaria ed accesso al mercato dei capitali, nonché un coverage dedicato su tali tematiche".