Tim:partnership con Microsoft per utilizzo Intelligenza Artificiale

Roma, 19 apr. - "L`Intelligenza Artificiale leva della trasformazione digitale per la migliore customer experience possibile. Questo l`obiettivo alla base della nuova partnership avviata tra Tim e Microsoft, che si affianca alle numerose collaborazioni tra i due gruppi e punta a favorire la trasformazione digitale di TIM in Italia e in Brasile". Lo afferma Tim in una nota.

"Attraverso l`impiego di Data Analytics e Big Data - si legge - la collaborazione porterà allo sviluppo di strumenti innovativi per personalizzare prodotti e servizi e arricchire l`offerta di Tim, favorendo un nuovo rapporto con il cliente e, contemporaneamente, permettendo efficienze sui processi interni. Numerosi i casi d`uso: dall`interazione automatica con il cliente attraverso l`utilizzo di chatbot sui canali digitali per risposte mirate ed immediate, al miglioramento dell`assistenza telefonica tradizionale con strumenti cognitivi e di analytics avanzati, all`ottimizzazione dei processi operativi per il miglioramento dei servizi offerti e dell`assistenza tecnica".

Le nuove soluzioni, spiega la società, permetteranno di raggiungere importanti obiettivi del piano DigiTIM; in particolare, si ottimizzerà l`utilizzo dei canali digitali con l`introduzione di strumenti avanzati di self caring quali App e IVR, che semplificheranno il rapporto con il cliente. Ad esempio, grazie ai servizi cognitivi di Microsoft Azure, assistenti virtuali guidati dall`Intelligenza Artificiale guideranno i clienti TIM in un`esperienza totalmente digitale.

"Questo accordo rappresenta un ulteriore tassello della strategia DigiTIM, fortemente orientata alla digitalizzazione dei processi per migliorare drasticamente la Digital Experience e il Customer Engagement attraverso un`esperienza digitale completa. Oggi confermiamo ancora una volta il nostro impegno nella realizzazione del Piano Industriale, di cui l`Intelligenza Artificiale con i suoi strumenti è un elemento chiave", commenta Amos Genish, amministratore delegato di TIM.

"Ogni giorno l`Intelligenza Artificiale sta portando sempre più benefici alle organizzazioni di tutto il mondo", ha dichiarato Jean-Philippe Courtois, Executive vice president and president, Microsoft Global Sales, Marketing & Operations di Microsoft. "Siamo lieti che Tim abbia scelto di adottare la piattaforma Microsoft dell`Intelligenza Artificiale per l`integrazione su tutti i segmenti di business. Grazie all`adozione di questa piattaforma, Tim fornirà servizi personalizzati di digital assistance attraverso i contact center, migliorando la mobility e la connettività per soddisfare le necessità dei clienti".