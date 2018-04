Fmi, Lagarde a Modi: prestare più attenzione alle donne in India

Washington, 19 apr. - "Vorrei che le autorità indiane, a cominciare dal primo ministro Modi, prestassero più attenzione" alle donne d'India". E' stata Christine Lagarde, direttore generale del Fondo monetario internazionale, a lanciare un avvertimento al leader indiano. Lo ha fatto durante una conferenza nell'ambito dei lavori primaverili del Fondo in corso a Washington.

Lagarde ha spiegato che quando lo scorso gennaio è andata a Davos (Svizzera) per partecipare al World Economic Forum, ha detto "a Modi che nel suo discorso non aveva fatto cenno a sufficienza alle donne indiane. Non si tratta solo di parlarne".

Lagarde ha definito "rivoltante" quanto successo a una bambina di 8 anni stuprata recentemente da una gang in India di cui sono stati accusati anche quattro agenti di polizia. La strigliata del d.g. del Fondo, ha voluto precisare Lagarde, è personale: "Questa non è la posizione del Fondo monetario. E' la mia".