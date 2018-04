Bloomberg a Lagarde, guerre commerciali ledono i più deboli

Washington, 19 apr. - "Negli ultimi due decenni abbiamo ridotto la povertà del 50% in tutto il mondo grazie al commercio mondiale. Quindi, se si iniziano ad avere guerre commerciali, si ledono molte persone e sono le stesse che ogni volta vengono colpite (le più deboli, ndr). Lo stiamo facendo anche in America", lo ha detto Michael Bloomberg, ex sindaco di New York City che nel 2016 pensò a una candidatura alle elezioni presidenziali americane. Il miliardario a capo dell'impero dell'informazione finanziaria che porta il suo nome ha parlato in conversazione con Christine Lagarde, direttore generale del Fondo monetario internazionale.