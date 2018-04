Fmi, gli spagnoli sono diventati più ricchi degli italiani

Washington, 19 apr. - Gli spagnoli sono diventati più ricchi degli italiani. E' quanto riferisce il Financial Times in un'analisi basata sui rapporti del Fondo monetario internazionale, pubblicati nell'ambito degli Spring Meetings in corso a Washington.

Laddove si mettono a confronto il Pil pro capite dei vari Paesi sulla base della parità di potere di acquisto, scrive l'Ft, l'istituto di Washington prevede che nell'arco dei prossimi 5 anni la Spagna diventi più ricca del 7% dell'Italia, che 10 anni fa era invece più ricca di Madrid del 10%. Alla fine degli anni '90 l'economia italiana era due volte più grande di quella spagnola. Ora lo è solo del 50% e quel vantaggio potrebbe continuare ad assottigliarsi.