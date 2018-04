Germania, evacuazione nel centro di Berlino per bomba WW2

Roma, 18 apr. - Una imponente evacuazione è stata organizzata per domani mattina nel centro di Berlino per consentire il disinnesco di una bomba di 500 kg risalente alla Seconda Guerra Mondiale, ritrovata in un cantiere edile nei pressi della stazione centrale. I lavori degli artificieri si protrarranno dalla mattina fino al primo pomeriggio

Ad essere interessati, dalle 9 del mattino di venerdì, sono la stazione centrale della capitale, i ministeri dell'Economia e dei Trasporti, alcune ambasciate nonché l'ospedale dell'esercito tedesco e gli edifici che ospitano i servizi segreti (BND), secondo quanto riferito dal portavoce della polizia.

Tra le 10 e le 14 non partirà né arriverà alcun treno alla Hauptbanhof, mentre sarà completamente vietato l'accesso a partire dalle 11:30. Naturalmente in quelle ore sarà sospeso anche tutto il traffico metropolitano e tranviario nell'area.