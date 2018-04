Roma, 19 apr. - "Dove governa la Lega e il centrodestra ci rieleggeono da 25 anni. Se volete fare una scelta di cambiamento tra Lega e Cinque stelle chiedete Roma come è messa dopo due anni di governo cinque ststelle... dire no è facile, poi però quando governi una regione devi occuparti di ospedali, strade, scuole, case popolari. Chi sceglie Lega sceglie un principio: prima gli italiani". Altra stoccata di Matteo Salvini al M5S durante il comizio a Isernia per le regionali in Molise.