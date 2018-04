Governo, Lupi: il personalismo di Di Maio è incomprensibile

Roma, 19 apr. - "Di Maio non riesce a pensare a un governo che non contempli se stesso seduto sulla poltrona di Palazzo Chigi. Non credo che l'Italia abbia bisogno di questi personalismi che mettono in primo piano le poltrone e non i bisogni degli italiani. Il Paese ha bisogno urgente di un governo non di un estenuante tira e molla. Se i 5 stelle non hanno la capacità di mettersi insieme con la coalizione più votata dagli italiani si facciano da parte e si rimirino nel loro orgoglioso isolamento". Lo dichiara Maurizio Lupi, coordinatore nazionale di Noi con l'Italia.