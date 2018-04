Roma, 19 apr. - "Non vorrei che qualcuno non avesse la nostra stessa voglia di far partire un governo subito da tutte le parti: secondo me c'è qualcuno che tifa a far saltare un accordo politico per inventarsi l'ennesimo governo tecnico che poi spenna gli italiani. A questo la Lega non sarà mai disponibile, io me la gioco fino all'ultimo eventualmente mettendoci la faccia direttamente". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando al TgLa7 dal Molise.