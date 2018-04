Governo, Mulè (Fi): atteggiamento M5s blocca e fa male al Paese

Roma, 19 apr. - "A Luigi Di Maio, che riferendosi a Forza Italia lamenta di non poter andare 'oltre certi limiti' nella formazione del governo, diciamo chiaramente che da tempo ha superato il limite della decenza nei nostri confronti e dei cinque milioni di elettori che si riconoscono in Forza Italia". Lo afferma in una nota Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi di Camera e Senato.

"Nonostante questo, il centrodestra unito e Forza Italia - aggiunge - avevano responsabilmente dato la disponibilità a confrontarsi sui programmi per dare al più presto le risposte che gli italiani aspettano. I 5stelle hanno invece preferito continuare a palesare la loro immaturità: questo atteggiamento ha come unica conseguenza quella di bloccare e fare del male al Paese".