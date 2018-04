Gelmini (Fi): M5s impedisce soluzione, centrodestra responsabile

Roma, 19 apr. - "Ancora una volta il Movimento 5 Stelle, con i suoi irresponsabili veti e con i suoi personalismi, impedisce la soluzione di questo stallo politico post voto. Forza Italia e il centrodestra unito hanno dimostrato il loro senso di responsabilità e la loro buona volontà. Berlusconi, Salvini e Meloni sono disponibili a formare un esecutivo forte e che possa dare risposte immediate al Paese. Evidentemente altre forze politiche non ritengono opportuno impegnarsi seriamente davanti alla Nazione per il bene dell'Italia". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.