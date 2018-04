Equity Crowdfunding, quasi 3 mln raccolti in tre mesi da Mamacrowd

Roma, 19 apr. - Il 2018 per l'equity crowdfunding, il modello alternativo di raccolta di capitali dedicato alle aziende in cambio di quote societarie, si è aperto con il botto: 24 campagne chiuse con successo e una raccolta di 5,9 milioni di euro, pari a metà dei fondi raccolti in tutto il 2017, e con un numero di investitori triplicati rispetto al 2016.

Quasi la metà della cifra complessiva raccolta - si legge in una nota - è transitata su Mamacrowd, la principale piattaforma di equity crowdfunding in Italia, che nei primi tre mesi dell'anno ha mostrato una crescita esponenziale raccogliendo 2,8 milioni di euro, pari al 47% del mercato italiano, e registrando un +400% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.

Da gennaio a marzo sono stati 806 gli investitori sulla piattaforma, oltre il doppio di quelli coinvolti nel trimestre precedente (382), con una media di 115 investitori per campagna: un dato che certifica la piattaforma gestita da SiamoSoci come la più "crowd" in Italia.

Su Mamacrowd sono state chiuse con successo 7 campagne nel primo trimestre 2018, quasi un terzo di quelle arrivate al goal a livello nazionale, tra cui la più ampia di sempre in Italia: Club Italia Investimenti 2, il Club che supporta la crescita delle startup selezionate dai migliori acceleratori d'impresa, ha incassato 1.202.387 €, raggiungendo il 621% di overfunding e battendo il record che apparteneva alla campagna Green Energy Storage, che nel 2017 - sempre su Mamacrowd - aveva raccolto 1.080.762 € di adesioni.