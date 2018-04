Roma, 19 apr. - "Secondo noi il balletto che fanno M5s e centrodestra è tattica sulla pelle degli italiani, è evidente che Di Maio, a modo suo, ha sdoganato Fi con una trattativa in cui i punti di programma di Forza Italia gli arrivano tramite Salvini. Mi sembra una presa in giro, noi restiamo in attesa di sapere quali saranno le conclusioni che la Casellati farà al presidente della Repubblica". Lo ha detto il vicepresidente della Camera Ettore Rosato (Pd).