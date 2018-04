Di Maio: resta aperto invito per contratto governo con la Lega

Roma, 19 apr. - "C'è sempre stata disponibilità dai Cinque stelle a dialogare sui temi e a dialogare direttamente con forze politiche alternative e resta aperta l'ipotesi di un contratto di governo sul modello tedesco. Abbiamo messo tutte le nostre forze per avere un'interlocuzione con il leader della Lega, in tutti i modi cerchiamo di far capire che vogliamo dare un governo al paese e considerare non ostile il sostegno a questo governo" da parte di tutto il centrodestra "ma il contratto deve essere firmato da me e Salvini, il governo deve essere formato e firmato da due persone. Ce la stiamo mettendo tutta e resta aperto l'invito a firmare un contratto tra due forze politiche ma non ci si può chiedere di ricominiare da capo con tavoli che già durante le presidenze delle Camere non avevamo condiviso". Così Luigi Di Maio, capo politico del M5S, al termine delle consultazioni con la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati spiega i paletti che il M5s non può superare rispetto all'ipotesi di un'alleanza con il centrodestra.

"Come non è pensabile, lo dico agli attivisti e agli elettori, si possa pensare di contrattare ministri e sottosegretari, con altre tre forze politiche, più la nostra quattro, lo dico con tutta la volontà di collaborare al governo dall'ora dopo che usciamo da qui", ha insistito Di Maio.